„Olukorras, kus epidemioloogiline kese on Põhja-Eestis, on meie regiooni haiglad pea täis. Lõuna regioonis on haiglaravi vajadus hetkel madalam ja õnneks saavad Lõuna meditsiinistaabi haiglad meile appi tulla,“ ütles Põhja meditsiinstaabi juht professor Peep Talving Põhja-Eesti regionaalhaigla pressiesindaja vahendusel.