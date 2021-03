Täielikult on senine tänavavalgustus LED-valgustite vastu vahetatud Valgjärve, Soodoma ja Põlgaste külas. Märksa keskkonnasäästlikumad on ka Erastvere külla paigaldatud viis valgustit.

Kanepi Varahalduse juhataja Tiit Rammuli kogemus ütleb, et LED-valgustuse puhul on elektritarbimise kokkuhoid olnud märgatav. «Kuigi Põlgastes tegime viimati üle kümne tänavavalgustuskoha juurde, on elektriarved võrreldes varasemaga hoopis väiksemad.»