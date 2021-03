Küüditatud ei jää ka tänavu mälestamata

Memento Põlvamaa ühenduse esimees Roman Parmas rääkis, et Põlvamaal asetatakse neljapäeval pärjad ja küünlad kell 10 Veriora ja kell 12 Põlva raudteejaama mälestusmärkide juurde. Rahvast kokku siiski ei kutsuta. «Kui inimesed mööda tulevad, on ruumi, et hajutatus tagada. Rahvaüritust seekord korraldada ei saa, aga küüditatuid meenutada tuleb ka kriisi ajal.»