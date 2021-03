Kaja Lattu ja tema õde Tiina Kahr on hoidnud alles oma vanaemale Siberist saadetud kirjad, saatjateks ema Olga ja isa Aleksander. Jagame neid teiega märtsiküüditamise 72. aastapäeva eel.

Lugeda saab küüditamise lugu, eluoludest Petrovski barakkides, igatsusest, hääbumisest, suurest surmast, lisaks lõputult tänusõnu kodustelt saadud pakkide ja kirjade eest. Kohati on tekst täiesti arusaamatu, sest see on Danielide oma salakeel, mida kasutati koju jäänud sugulaste turvalisuse pärast.

Huvitav on lugeda neid üheksat kirja ja jälgida kirjakeele muutumist. Alguses kirjutab kodustele pereisa Aleksander, kuid juba augustis läheb ta manala teed. Olgal on kirjutada raske, käed ei jaksa. Alguses ta proovib ise, kuid hiljem head inimesed aitavad.

Autorite kirjaviis on muutmata.

Aleksander kirjutab kodustele

15. juuli

Petrovski Võsselokis

[---]

Meie kodust välja saatmine oli nii kiire käsuga et pooleteise tunni järele peab kõik valmis pandama oma kraam kuni poolteise tonni võrd, see on ju 92 puuda ümber. Ma ütlesin, et minu naine ei suuda nii lühikese ajaga kõrda saada, siis jätsid nad ühe sõduri meile abiks kraami pakima kes ka õige kenaste eesti keelt oskas ja teise sõduri jätis vahi peale, ja ise sõitseva nad veel välja käsutama.

Aga see juhus sündis kõik hommikul kella 8 ajal, kuna Karla ja Linda olivad 20 minutit enne ära sõitnud vasikat süükma. Lapsed ei olnud ka kodus, olid kõik päiv enne Martsinna läinud, nad käisivad meid sealt otsimas, aga ei leidnud, möödus aega kuni keskpäevani.

[---]

Aga vene sõdur, kes meil aitas pakida öeldes: seda ja teist tuleb teile kõiki seal tarbis, võtis vanad kasukad kõik topis külealutse kotti, et seal on tali väga külm.

[---]

Siiamaani on meil veel kodust toodud natuke ja oleme ju 1 juulist peale alates kuni täna 15 juulini üle 60 rubla eest ostnud kartulaid, heeringit ja leiba. Kaks ehk kolm korda väiksem küll omast jahust küpsetada, mis vast umbes kolmes nädaliks ulatuks.

Elame veel seekõrd endiselt. Jalad ja käed on mul veel ikka paistetud, käin kängalda, saabas ei lähe jalga tsuvva on väga katski. Aga üle kõige on meil veel hea elada, et ilusad head, väga soojad ilmad, sajab ka parajad vihma, mõni kõrd ka äikesega.

Mul jäi tare peale pulli nahka hää tükk kust ma võiksin omale teha tsuuge. Kablad on minul ühes ja peitli ja suur nõel, ja veel muid asju, pangiline kastrik söögi keetmiseks, 2 pleki kruusi, suur pleki kulp kaks lusikad ja mõni kahwel.

[---]

28. juuli

[---]