Eestis on toimunud rändepööre. Me ei ole enam väljaränderiik, kust soovitakse lahkuda, vaid sisseränderiik, kuhu soovitakse tulla tööle, õppima ja elama. Eesti teadusagentuuri tellitud värskest uuringust võib järeldada, et riigi areng on olnud kiire, meie atraktiivsus on suurenenud. Tööränne toob riigile rohkem tulu kui kulu. Seejuures – mida kõrgema haridusega on töörändaja, seda rohkem riik sellelt tulu saab.

Tagasiränne on Kagu-Eestis osaliselt kindlasti ajutine ja tingitud piirangutest, kuid ka siinse palgataseme tõustes on nii mõnigi teinud nüüd võib-olla otsuse lõplikult koju jääda.

Eestis tegutsevad välismaa ettevõtted ei lase ennast praegusest koroonakriisist heidutada ning on tulevikku vaadates optimistlikud. Nad usaldatavad siinset vähest bürokraatiat ja stabiilset majanduskeskkonda ning värbavad aktiivselt üha uusi töötajaid ja talente. Kuigi mitu projekti on edasi lükatud ja uued investeeringud jäetud ootele, ennustab EASi välisinvesteeringute keskus aasta teises pooles koroonapiirangute leevenedes uute investeeringute kasvu. Praegust olukorda arvestades on see väga julge prognoos.

Aastaga on märkimisväärselt tõusnud ka kinnisvaratehingute arv. Maa-ameti andmetel tehti tänavu veebruaris kinnisvaraturul ostu-müügitehinguid 11 protsenti rohkem kui aasta tagasi veebruaris ja 14 protsenti rohkem kui jaanuaris. Eluruumina müüdud korteriomandite tehingute arv küll vähenes ligi neli protsenti, kuid samas hoonestamata ja hoonestatud maadega tehingute hulk kasvas vastavalt 35 ja 16 protsenti.