«Paraku on nii, et pehmemööblitööstuses tekib kanga-, porolooni- ja kõiksugu muid jääke, mida püüame küll ise ära kasutada, aga kanga- ja nahajäägid on probleem, millele head lahendust ei ole,» ütles Võrus pehmemööblit valmistava ASi Võru Empak tegevjuht Remo Allikas.