Koroonajooksikuid Eestis jagub

Härma selgitas, et praeguses olukoras, kus Eestis on epideemiline levik, on tulemuslikum tegeleda ennetusega, mitte trahvimisega. «Ennetusmeetmed ja üleriigilised piirangud on seatud selleks, et piirata viiruse levikut,» toonitas ta.

Terviseameti andmetel rikuvad kõige enam karantiininõudeid need, kes on ise koroonapositiivsed. «Suurem osa neist on saanud kirjaliku või suusõnalise juhendamise, kuidas on õige. Nõustamistööd tehti enam kui 160 inimesele, kes said oma rikkumisest aru ja täitsid edaspidi terviseameti korraldusi,» lisas Härma.

Tema sõnul on karantiininõudeid eiranud ka haigega koos elavad inimesed või lähikontaktsed. «Nende puhul on vestlusega piirdutud enam kui 80 korral,» ütles Härma.

Teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on sellised teod väga kahetsusväärsed ning panevad teda muretsema, et kuidas inimesed teistest inimestest nii vähe hoolivad. «See tähendab potentsiaalselt teiste inimeste ohustamist ning nakatamist,» lausus Lutsar.

Tema sõnul ei tohi ükski koroonapositiivne, kes ei põe haigust väga raskelt, mõelda, et teiste tervis peab vastu.