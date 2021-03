„Raudtee rekonstrueerimistööd tähendavad kiiruspiiranguid ja seetõttu lisatakse Tartu suuna rongidele veidi sõiduaega. Enamasti jääb see õnneks kõigest viie minuti kanti. Tartu rongide uued väljumisajad tingivad ka Valga ja Koidula suuna reiside muudatusi, kuna soovime oma klientidele pakkuda võimalikult sujuvaid ümberistumisvõimalusi. Ühtlasi tuleb nihutada üksikuid Aegviidu reise, sest endistel aegadel ei saa Balti jaama sõita,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ja nentis, et raudtee remonttööd valmistavad küll ebamugavusi, ent need on hädavajalikud, et tulevikus saaksime pakkuda kiiremat kohalejõudmist.