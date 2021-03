Põlva kultuuriklubis maandus Rakett

Klubi uksed on kavas lahti teha niipea, kui tingimused lubavad. Seal on plaanis korraldada igakuiseid džässiõhtuid koostöös Eesti Jazzliiduga, põnevaid kohtumised ja kontserte. Praeguste plaanide kohaselt jõuab 18. mail Undergroundi Kellerteater etendusega «Õuduste kool».

Salme Kulmar tunnistas, et veebruar mööduski tal klubis mosaiigi ladumise tähe all. See, et keskmes seisvast metallkonstruktsioonist sai rakett, oli tema sõnul loomulik. «Rakett oleks seal justkui alati seisnud, puudu olid lihtsalt veel rüü, illuminaator ja taevatähed. Soovingi Undergroundile kõrget lendu tähtede poole!»