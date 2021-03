Taas saab esitada kandidaate aasta suurpere konkursile

Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on möödunud aasta pakkunud peredele küll suuri katsumusi, kuid kinkinud ka rohkelt võimalusi perekeskselt aega veeta. «Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning pea iga vanem saanud täiskohaga lisatöö õpetaja, treeneri või juhendajana.»

Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul suurendati tänavu võitjaperele ette nähtud stipendium rekordilise 10 000 euroni, et toetada laste huvitegevust, pakkuda võimalusi õppida ja areneda. «Suurtel peredel on palju põnevaid ideid ja soovime, et need saaks teoks ning unistused täide viidud,» ütles Pechter.