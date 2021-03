Virge Mastik, sädeinimene

«Mina ei poolda selle kohustuslikuks muutmist. See, kes ei vaktsineeri ennast, teeb endale niikuinii teadlikult piirangud, näiteks reisimisega, aga see on tema otsus. Kui on terve inimene, peaks ta ennast muidugi vaktsineerima, aga käskivas kõneviisis seda inimesele öelda ei saa. Eestlast ikka käskida ei tohiks.»