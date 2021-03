Sellest hoolimata kinnitas Ränkel, et kiusatust taas murdmaameheks hakata ei tekkinud. «Mulle meeldib praegu see, mida teen ehk biatlon. Väga tore oli püssita ning endiste kamraadidega võistelda, kuid see 50 kilomeetri klassika näitas, et kui klassikat ja pikki treeninguid ei tee, ei jaksa seda sõita kah!»