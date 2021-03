Muudatused sisaldasid Valga vallavalitsuse ettepanekut vabastada osaliselt või täielikult aprillikuu eest makstavast kohatasust lasteaedades ja huviringides käivate laste vanemad.

Kuna valitsus on andnud tungiva soovituse koroonaviiruse leviku vältimiseks lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ja lastehoidu mitte viia, siis ettepaneku kohaselt oleksid aprillikuu eest tasu maksmisest vabastatud need lapsevanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias perioodil 15.03-11.04.2021. Sarnaselt on varem otsustatud lapsevanemaid lasteaia kohatasust vabastada ka näiteks Tartus, Põlvas ja Võrus.

Pärast põhjalikku kaalumist otsustas vallavalitsus ettepaneku esitamise ajutiselt edasi lükata ja teha kohatasust vabastamise otsus tagasiulatuvalt, et võimalusel vabastada lapsevanemaid tasu maksmisest juba pikemaks perioodiks. Selleks annab muuhulgas aluse vabariigi valitsuse lisaeelarve, mille põhjal kavandatakse kohalikele omavalitsuste toetust 15 miljonit eurot tulude vähenemise ja kulude suurenemise tõttu, mis avaldab mõju ka kohatasu ja huvitegevuse tasude laekumistele.

Vallavanem Ester Karuse ütles, et koroonaviiruse lai levik on endiselt tõsine probleem ja nakkus võib levida ka lasteaedades ja huvikoolides.

„Vallavalitsuse hinnangul ei pruugi kohatasust vabastamise ajavahemik, milleks on üks kuu, olla piisav, seetõttu otsime praegu võimalusi ajavahemiku pikendamiseks ja kontakteerume Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Teeme oma positiivse otsuse lähiajal ja tagasiulatuvalt, et mitte küsida lastevanematelt kohatasu. Olen teadlik, et viiruse levik põhjustab paljudele peredele majanduslikku ebakindlust, seega on kohatasu mitteküsimine praegu perede toimetuleku mõttes hädavajalik“.