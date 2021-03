„Piletimüügi edukas algus oli korraldajatele väga positiivne üllatus. Publikuhuvi on hoolimata praegu maailmas valitsevast keerulisest ajast märkimisväärne,“ ütles Otepää MK-etapi korralduskomitee esimees Aivar Nigol. Praegu on pileteid soetanud valdavalt eestlased, kuid etapile oodatakse ka vähemalt sama palju külalisi välisriikidest, kokku ligi 12000 pealtvaatajat. „Laskesuusatamisest on tänu ETV ülekannetele saanud eestlaste jaoks talve lahutamatu osa ja nüüd on kõigil võimalus maailma absoluutseid tippe oma silmaga näha,“ lisas Nigol.

Paljud tipplaskesuusatajad on varem Tehvandil tiitleid noppinud nii juunioride maailmameistrivõistlustel kui Euroopa meistrivõistlustel. 20/21 maailmakarikasarja üldarvestuse teine mees norralane Sturla Holm Lægreid on Tehvandi Spordikeskuse radadel teinud mitu edukat sõitu. „2018. aasta juunioride maailmameistrivõistlused Otepääl olid minu esimesed rahvusvahelised tiitlivõistlused. Ma sain nii individuaaldistantsil kui teatesõidus hõbemedali. Mul on Otepääst head mälestused, see on väga kena koht ja loodan seal jälle võistelda,“ ütles Lægreid.

Teine Norra laskesuusataja Johannes Dale sai samal aastal juunioride arvestuses jälitussõidus pronksi ja teatesõidus hõbeda. „Otepääl toimusid minu jaoks esimesed suured võistlused, kuhu pidin laskesuusatamisega seoses reisima. Mulle väga meeldib Otepää staadion ja sealne rada on väga raske, nii et tuleb paras heitlus, aga ma juba ootan seda,“ ütles Dale.

Ka korraldajatele jäid Dale ja Lægreid toona meelde. „Mõlemad mehed saavutasid medalikohti ja paistsid juba siis silma,“ ütles korralduskomitee esimees Aivar Nigol. „Just tänu hästi korraldatud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustele usaldas Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU) Otepääle MK-etapi korraldusõiguse,“ lisas ta. Lisaks 2022. aastale, korraldatakse Otepääl MK-etapp ka 2026. aastal.

Kui tiirutribüünile jagub veel kohti neljapäevaks ja reedeks, siis ka suur suusastaadionitribüün täitub tõenäoliselt juba enne uue laskesuusatamise hooaja algust. „Seega tasub piletid võimalikult varsti ära osta, et endale soovitud koht kindlustada,“ ütles Nigol. Võistlust on võimalik jälgida ka rajalt, kuhu paigaldatakse pealtvaatajatele ekraanid. Samuti on ekraanid staadionil.