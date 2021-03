"Mida rohkem meist saab vaktsineeritud, seda kindlamalt on võimalik tervist kaitsta ja argielu jätkata. Seeläbi töökohti säilitada ja kriisist väljuma hakata," rääkis Ratas. "Vaktsiinid aitavad meid piirangutest üle."

Riigikogu esimehe sõnul saab arvestada ainult nende vaktsiinidega, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa. "Eestisse on teretulnud ka kõik teised vaktsiinid nii pea, kui need Euroopa ravimiametilt heakskiitu saavad. Seni on oluline kasutada olemasolevaid võimalusi," rääkis Ratas. Tema sõnul oli heameel kuulda nii Narva haigla kui ka Narva perearstikeskuse töötajatelt, et sel nädalavahetusel toimuvast massvaktsineerimisest kavatseb osa võtta palju eakaid linlasi.

Tõsisemat suhtumist olukorda on kinnitanud nii haigla, perearstikeskuse, testimiskeskuse, kaupluse, lasteaia, kõrgkooli ja politsei töötajad kui ka Narva linnajuhid. "Üle aasta eesliinil meid kaitsnud inimesed avaldasid lootust, et lõpuks õpime koroonaviirusega elama," ütles Ratas. Ta tõi näiteks, et kauplusekett kontrollib igapäevaselt oma töötajate tervist ja võimaldab testimist, haigestunud ja lähikontaktseks jäänud töötajatele pakub aga toiduabi. Ratas lisas, et ettevõtted ja asutused on leidnud võimaluse jätkata tööd otsekontakte vältides.

"Ilma riigi toeta on inimestel ja ettevõtetel raske toime tulla. Argielu ja seeläbi majandust ei saa avada enne kui haigestumise oht on alla tulnud. Selleks peab riik aitama kokkupuuteid vähendada ja piirangute ajal toime tulla, et säiliksid nii töökohad kui ettevõtted," rääkis Ratas. "Püüame riigikogus lisaeelarve võimalikult kiiresti vastu võtta ja sellega ettenähtud toetused kõigile kriisis kannatada saanutele välja maksta."

Riigikogu esimees peab vajalikuks, et riik investeeriks kas otse või Euroopa Liidu rahastuse kaudu haiglate arendamisse. "Üle Eestimaa on vaja korralike ja tänapäevaseid haiglaid. Oluline on nii kvaliteetne arstiabi ja tervishoiuteenused kui ka töötajate juurdekasv ja töötingimused. Narvas alustatud töö lubab, et selline arendus algab lähiajal ka piirilinnas," kõneles Ratas.

Ratase sõnul näitas tänane visiit väga selgelt, kui suure perspektiiviga on Narva. "Üks perspektiivne näide on Kreenholmi arendus, millega saaksid era- ja avalik sektor koos edasi minna. Sellele lisandub näiteks infotehnoloogia kõrgkool ja laevaühendus Narva-Jõesuuga. Vajadust mitmekesistada töövõimalusi rõhutasid ka Narva noored, et nad kodukanti elama jääksid," ütles Ratas pärast kohtumist narvalastega.

Kohtumistel tulid jutuks ka põlevkivitööstuse tulevik ja õiglase üleminekufondi vahendite kasutamine. Nendele teemadele kavatseb Riigikogu esimees keskenduda järgmisel visiidil Ida-Virumaale, mis on plaanis tänavu mais.