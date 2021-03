Võrus oli eelneval viiel nädalal viiruse lai levik, ent viimase nädala tulemuse põhjal on viirusekandjate hulk Eesti kontekstis mõõdukas. Põlvas ja Valgas on levik viimastel nädalatel vahelduvalt olnud kas kõrge või mõõdukas, ent viimasel nädalal on sealgi näit mõõdukas, ilmneb koroonaviiruse leviku interaktiivselt kaardilt.

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul võib seekordsetes tulemustes näha paari nädala eest kehtestatud ulatuslike piirangute mõju. „Seda, kas tegu on püsiva languse alguse või ajutise võnkega, näitavad järgnevad nädalad. Lootus on, et ehk on meie kõigi ühised pingutused vilja kandmas ja viiruse levik hakkab vaikselt pidurduma,“ ütles Tenson.