Transpordiamet palub liiklejatelt lagunevate teede osas mõistvat suhtumist

Transpordiameti hooldepartnerid tegelevad kevaditi kahjustuste kõrvaldamisega, kuid see võtab aega, sest madala, läbivettinud ning ebapiisava koostise ja paksusega kruusakihi korral on tõhusate hooldemeetmete kiire rakendamine keeruline. Kõige efektiivsem ja kiireim moodus kruusatee katte hooldamiseks on selle hööveldamine, kuid enne tuleb ära oodata teepinna tahenemine. Alles siis on võimalik augud hööveldamisega välja lõigata ja kruusateele vajalikud kalded anda. Läbivettinud pinnaga kruusatee hööveldamine liigutab vesist kruusa teel ühest kohast teise ning ei anna soovitud tulemust.