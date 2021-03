Noore metsa hooldajad saavad pea kaks miljonit

«Liiga tihe puistu raiutakse hõredamaks, andes alles jäävatele puudele valgust ja ruumi,» selgitas Aun. Lisaks reguleeritakse nii metsa liigilist koostist, parandatakse sanitaarset seisundit ning vastupidavust tormi- ja lumekahjustustele. Ehkki hooldusraied on kulukad, on need vajalikud, et mets maksimaalselt tulu toodaks.