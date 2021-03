Töötukassa Põlvamaa osakonna juht Katri Mandel loodab, et nagu tavaks, vähendab sellelgi kevadsuvel töötute hulka vajadus hooajatööliste järele. FOTO: Arvo Meeks

Töötukassa Põlvamaa osakonna juhataja Katri Mandel nendib, et kuigi viimase aasta jooksul on Põlvamaal töötuse kasv olnud teiste maakondadega võrreldes väikseim, pole seis hea ja töötuse määra poolest ollakse üleriigiliselt hoopis esikolmikus. Pikale veninud koroonakriis on elu keerulisemaks muutnud ka töötukassa personalil.