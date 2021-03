Mõnigi kord on tundunud, et ring tõmbub koomale ka Otepää ning Valgamaa ümber, kuid paanikaks pole esialgu vähemasti veel põhjust. Meie piirkonna koroonanäitajad on püsinud õnneks suhteliselt madalal ja loodan, et see nii ka jääb. Tore oleks selle eest kiita «riiki, võimu ja valitsust», kuid ilmselt pole selleks põhjust. Kui kedagi kiita, siis meie tublisid kodanikke, kes on reeglina käitunud ettevaatlikult.