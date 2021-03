Mati Määrits: poliitmalakad välguvad

Endise ajakirjaniku, praeguse Põlva volikogu opositsionääri Igor Taro ühismeedias ilmunud ülevaated, millest mitu on kandnud pealkirja «Volikogu salaprotokollid», on varemgi koalitsioonipoliitikutel harja punaseks ajanud. Iseenesest on ju tänuväärne, kui keegi avab lihtsas keeles otsustatu tausta. Postitustes on aga korduvalt kõlanud ka viiteid võimalikule korruptsioonile ning lubatud kaaluda prokuratuuri poole pöördumist.