Võru kool pälvis tunnustuse

“eTwinningu kooli tiitel seab õppeasutuse eeskujuks teistele. See näitab, et kool või lasteaed on rahvusvahelise õppeasutuste vahelise koostöö tugipunkt oma kohalikus kogukonnas,” ütles eTwinningu programmijuht Laura Vetik. “Selle märgiga tunnustatakse nii üksikõpetaja kui ka kogu kooli osalemist ja pühendumust eTwinningu programmis.”