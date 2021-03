„Lööja selgitati välja ning peeti kuriteos kahtlustatavana kinni,“ märkis politseinik. Ta lisas, et tegu on politseinikele varasemast tuttava 20-aastase mehega, kes alles hiljuti kinnipidamisasutusest vabanes.

Ta lisas, et antud juhtum on hea näide uurijate heast tööst, kes erinevate infokildude põhjal mehe tuvastasid. „Ühtlasi on mehe tabamise ja vahistamisega antud selge signaal, et mõtlematu käitumine oma tööd hästi teinud ja teiste reisijate segamatu teekonna eest hoolitsenud bussijuhi suhtes toob ka vastutuse.“