Valitsus pikendab piiranguid

Aab tunnistas, et viimastel päevadel on kuulda teadlaste prognoose, et olukord koroonaviirusega võib hakata liikuma positiivsemas suunas. "Aga esialgu me oleme väga-väga kõrgel, haiglas on rekordid. Seepärast tegime otsuse, et piirangud pikenevad vähemalt kahe nädala võrra."

"Teadusnõukoda rääkis ka sellest, et on võimalik selline valem koostada, et kui palju on nakatumisnäitajad 14 päeva kohta, kui suur on nakatumiskordaja R, kui suur on haiglas viibivate haigete arv, COVID-haigete arv või ka haigla intensiivravis viibivate haigete arv. Nemad räägivad konkreetsetest numbritest, kuhu see peab jõudma, enne kui me üldse mingist järk-järgulisest leevendusest saaksime rääkida," selgitas Aab.