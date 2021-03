Võimupöörde plaanijad jagavad juba ametikohti

Valga volikogu opositsioon üritab tänavu juba teist korda vallajuhte umbusaldada. Volinik Kaupo Kutsar (vasakult teine) on veendunud, et seekord läheb umbusaldus läbi. Opositsiooni ridadesse kuuluvad ka Teresa Sale (vasakult esimene) ja Monika Rogenbaum. Tõnu Reinup on aga seni toetanud koalitsiooni. FOTO: Arvo Meeks