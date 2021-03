Peale Võrusoo on riigilt rohelise tule saanud Väimela, Põlva, Saverna, Väike-Laatsi ja Helme tööstusala. Vastvalminud uuringu järgi iseloomustab neid hea asukoht, sobiv territoorium, võimalus kasutada eri suurusega krunte ning liituda kommunikatsioonidega, samuti teiste ettevõtete lähedus.

Tööstusalade peamine sihtgrupp on ettevõtted, kes Kagu-Eestis juba tegutsevad. Neile on oluline, et alale on planeeritud ja rajatud kommunikatsioonid. Samuti on oluline kiirus, et maatükki oleks võimalik juba lähitulevikus kasutusele võtta. Vähem tähtis pole maa ostu või hoonestusõiguse seadmise hind. Oluline on ka, et asukoht oleks suurte teede läheduses.

Omavalitsustel pole ilmselt jaksu, et tööstusalad oma jõududega lõpuni ette valmistada, sest investeeringud on päris suured. Seega peab riik toetustega appi tulema.

Kagu-Eesti ei saa ettevõtete siia kanti meelitamiseks paraku eputada piirkonna geograafilise asendi, transporditaristu, tööjõu kättesaadavuse ja industriaalse taustaga. Kuigi külgetõmbevõimet kipub kõrget lisandväärtust loovate tootjate ja teenusepakkujate siia toomiseks nappima, on asjaga vähemalt tegeletud. Tööstusalade arendamine on olnud kõigis kolmes maakonnas aastaid üks avaliku sektori tegevussuundadest.

Omavalitsustel pole ilmselt ka jaksu, et tööstusalad oma jõududega lõpuni ette valmistada, sest investeeringud on päris suured. Seega peab riik toetustega appi tulema. Linna- ja vallavalitsustel pole ka suuri võimalusi aidata kaasa kulukate elektriühenduste ja kiire interneti väljaarendamisele, kuna rajajad on võrguettevõte ja sideteenuste pakkujad.

Võrusoo tööstusala plaanil on linna teises otsas hea eeskuju. Nimelt on Võru ringtee algusesse rajatud Võrukivi tööstusala olnud teedrajav edulugu: vabad krundid on nüüdseks müüdud ning plaanitakse ka laieneda. Seal asub mitu mõjukat ettevõtet nagu Kagu Elekter OÜ, KPG Kaubanduse OÜ ja Selista Ehitus OÜ.