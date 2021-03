«Eriti suuri kaliibreid ja koguseid pole see aasta maapõu meile veel välja andnud, kuid ka 100-kilogrammine lennukipomm Rakvere lähistelt või 203-millimeetrine suurtüki mürsk Tõrva vallast on kindlad märgid sellest, et Eestimaa peidab endas veel suurtes kogustes plahvatusohtlikku kraami,» ütles Rauno Raidloo. Lisaks maapõuele on leitud mitme majapidamise koristamise käigus ka erinevat ohtlikku lõhkematerjali, mis tänu leidjate õigele käitumisele on jõudnud demineerijateni. Näiteks Muhumaal leidis inimene hoone koristuse käigus paki kirjaga «Trotüül». Demineerijad tegid kindlaks, et tegemist oli tõesti 400-grammise trotüülist lõhkeainelaenguga.