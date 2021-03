Otepääl alustab tööd uus piirkonnapolitseinik

Ta on sündinud Tartus, kus möödus ka lapsepõlv. Ta on lõpetanud Keeni põhikooli, suviti veetis ta palju aega Kuigatsis.

Huvi politseitöö vastu oli Karl Kuntusel juba noorena, ka tema isa töötas politseinikuna.

Karl Kuntus on olnud Lõuna prefektuuri vabatahtlik ning just sealt saigi ta viimase tõuke, et astuda politseinike ridadesse. Politseis alustas ta esmalt liikluspolitseinikuna ning hiljem oli patrullis.

Kogukonnalt ootab vastne piirkonnapolitseinik omavahelist suhtlemist ning koostööd, et elukeskkond oleks turvaline nii kohalikele kui külalistele. Ühtlasi soovib ta Otepää konstaablipiirkonnas jätkata abipolitseinike võrgustiku suurendamist.

Senine piirkonnapolitseinik, politseikapten Rainer Rahasepp asub aprillist Kagu politseijaoskonna korrakaitse rühma vabatahtlike etteotsa. Ta hakkab koordineerima ka Kagu politseijaoskonna vabatahtlike tööd.