Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb 24 euro võrra – 528 eurolt 552 euroni.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist 219 eurot ja aastahinne 7,206 eurot. Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni baasosa erakorraliselt 16 euro võrra, mis tingib pensionide baasosa kasvu 235 euroni. Sellega koos suurenevad riiklikud pensionid, v.a rahvapension.

Rahvapensioni määr on pärast indekseerimist 225 eurot. Pärast indekseerimist suurendatakse rahvapensioni määra 30 euro võrra, mis tingib rahvapensioni kasvu 255 euroni.

2021. aasta indeksi ja erakorralise pensionitõusu järgi ümberarvutatud pensionid makstakse välja alates aprillist.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema tööpanusest sõltuv individuaalne pension.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on see 15,13 eurot (2020. a 14,89 eurot). Osalise töövõimetoetuse suuruseks on 57% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 258 eurot kuus (2020. a 254 eurot kuus) ning puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast, keskmiselt 453 eurot kuus (2020. a 446 eurot kuus).