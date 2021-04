Ulatusliku kulupõlengu puhkemiseks piisab vähesest. «Koduaedades on alanud kevadtööd, siin-seal tehakse lõkkeid. Piisab vaid väiksest hooletusest ja lõkkest võib alguse saada suurem ja kiiresti leviv põleng,» ütles Saaremets.

«Kindlasti tuleb meeles pidada, et lõkkease peab olema ette valmistatud ja lõkkeplatsi ümbrus tuleohutu. Lõkkekoha juurde tuleb varuda kustutusvahendid, näiteks ämber vett, et vajadusel tuld kiiresti summutada. Rusikareegel on see, et lõket tohi jätta järelevalveta, sest õnnetuse juhtumiseks piisab vaid hetkest,» lisas Saaremets. Kulu põletamine on keelatud aasta ringi.