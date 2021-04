PILTUUDIS ⟩ Haanjas saab veel suusatada

Märtsi lõpus andis spordikeskus oma Facebooki kontol teada järgmist: «Haanjas on jätkuvalt võimalik suusatada, seda isegi maratoni rajal. On küll mõned kehvemad kohad, aga see ei kahanda kuidagi seda mõnusat tunnet suuskadel, kus talvest hakkab kevad kooruma!»

Haanja suusarajal on pühadeks värske jälg maha tehtud. Haanja puhke- ja spordikeskus/Facebook