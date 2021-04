Vabatahtlikud päästjad said ajaloolise tuletõrjepumba

Tartus valmistatud pump on varasemalt ilmselt ka vabatahtlike päästjate käes olnud ning nüüd on ringiga tagasi. «Peaks olema 1936. aasta toode. Vajab veidi remonti. Siis saame külapäevadel ja pidudel näidata seda. Võimalik, et ka proovida, aga see oleneb sellest, kas saame korda. Plaan on,» kirjutasid vabatahtlikud päästjad ühismeedias.