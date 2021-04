«Olen üldiselt terve inimene olnud. Leian, et enda tervisesse peab palju panustama. See on kõige olulisem,» sõnas Juta (70), kes oli just vaktsiini kätte saanud. «Ennast tuleb ju kaitsta! Kui ma ennast ise ei kaitse, ega siis keegi teine saa mind kaitsta. Hirmu süsti ees ei olnud. Mis hirm saab selle juures olla!? Hirm on haiguse, mitte millegi muu vastu.»