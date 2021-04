Ilmateenistus prognoosib kevadist soojalainet aprilli lõppu

Kuu alguses jääb Eesti kord idapoolse madalrõhuala serva, seejärel läänepoolse kõrgrõhuharja mõju alla ja ilm on aprilli alguses tavapärasest veidi jahedam. Õhutemperatuur tõuseb öiselt 0 kuni -5 kraadilt päevaks 3 kuni 7 kraadini. Üksikutel päevadel sajab enamasti vihma ja lörtsi, kuid sajuhulgad on tagasihoidlikud.

Edasi kuni kuu keskpaigani saabuvad lääne- ja lõunavoolus madalrõhkkonnad või nende lohud. Sageli sajab enamasti vihma, kuid välistada ei saa ka lörtsi. Õhutemperatuurifoon veidi tõuseb.

Aprillikuu teises pooles saavutab korraks ülekaalu Lõuna-Skandinaavia kohal tugevnev kõrgrõhuala. Samas jätkub loode poolt madalrõhulohkude surve ning pärast paari kuivemat ja soojemat päeva läheb ilm taas sajusemaks ja jahedamaks. Kuu lõpul on oodata soojalainet.

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi piires või veidi kõrgem, kusjuures norm on 4,1 kuni 6,1 kraadi. Sademeid on normi piires või veidi enam; norm on 27 kuni 40 millimeetrit.