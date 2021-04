Uus ravijuht soovib koolituste eest hea seista

Vendti sõnul on kõige tähtsam, et kogu elanikkond saaks kodulähedast kvaliteetset arstiabi ning et tervishoiuteenus kodu lähedalt ei kaoks. «Ega see lihtne saa olema. Hea on see, et oleme Tartu Ülikooli kliinikumi võrgustunud haigla. See annab kindlustunnet. Koostöös suurtega suudavad väikehaiglad paremini hakkama saada.»

Naise sõnul on temani seni jõudnud info, et väikehaiglates tekitab probleeme tervishoiutöötajate puudus ja koolituste tagasihoidlik hulk. «Peab jälgima, et kasutataks ravijuhendeid. Koolituse eest peab väga hoolt kandma,» rõhutas ta. «Nii palju kui olen haigla inimestega vestelnud, saan aru, et hooldajate ja õdedega on seis rahuldav, kuid kõige suurem mure on arstidega. Mujal haiglates on teistpidi: arste veel enam-vähem jätkub, aga õdesid ja hooldajaid mitte. Esimese kuuga tuleb aru saada, kellest on kõige rohkem puudus, kui hästi on töötajad koolitatud ja milliseid koolitusi veel vajavad.»