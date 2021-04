Tuntud eestlased panevad oma esemed heategevuseks oksjonile

Täna algab nädal aega kestev Naiskodukaitse heategevuslik oksjon, mis on osa tänavusest Sinilillekampaaniast. Oksjonile tulevad esemed on annetanud tuntud Eesti inimesed. Laura Põldvere kõrvarõngad, Hendrik Sal-Salleri autogrammiga elulooraamat, Gameboy Tetrise prillid, Anu Välba kaelakee, Ilmar Raagi nuga ja Joel Ostrati “Suure õhtusöögi” põll on vaid mõned näited esemetest, mida on võimalik heategevuslikul oksjonil soetada.