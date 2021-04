Tänu jagus ka Lõuna-Eesti eesliinitöötajatele

Kampaania kodulehel on niinimetatud ühe klikiga eesliinitöötajaid tänatud ligi 10 000 korral, lisaks on üle 200 inimese kirjutanud personaalsed tänusõnad.

"Et toidu- ja esmatarbekaubad on kättesaadavad, töötavate vanemate lapsed hoitud ja vanemad sugulased hooldatud – see tundub elementaarne, kuid selle taga on palju töötajaid. Mul on siiralt hea meel, et kampaania kõnetab ja neid olulisi inimesi märgatakse. Iga hea sõna annab juurde jõudu ja rõõmustab."