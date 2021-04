Valga vallas alustas tööd uus lastekaitsespetsialist

Karin Kängsepp on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli sotsiaaltöö erialal ning töötanud tegevusjuhendaja ja sotsiaaltöötajana.

„Omandatud sotsiaaltöö eriala, varasem töökogemus ja soov anda endast parim sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel oma koduvallas on mulle motiveerivaks jõuks," märgib ta ja lisab, et on sotsiaaltöö erialal õppides läbinud õppeained, mis toetavad töötamist ka lastekaitse valdkonnas.