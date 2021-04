«Inimesed püsivad kodus, seltskonnad on väiksemad ja suurt sõprade-sugulaste ringi pole enam näinud,» sõnas EELK Pindi koguduse õpetaja Argo Olesk. «Ühel viimatisel matusel oli tallinlastele öeldud, et ärge tulge. Reisimine välismaalt on ka praegu keeruline.» Varasemad poolesaja või isegi 70 ärasaatjaga matused on tema sõnul asendunud talitustega 15–30 leinaja osavõtul.