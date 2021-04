Omanik soovib Valga veinitehase torni lammutada

Selveri hoone omanikfirma Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS juhatuse liige Peeter Kütt tõdes, et nad sooviksid vana ja väsinud torni lammutada. «Oleme sel teemal suhelnud muinsuskaitseametiga ja konsulteerinud asjatundjatega. Sinna on otsitud aastaid rakendust, aga head kasutust ei ole sellele olnud võimalik leida. See torn lihtsalt ei võimalda seda.»