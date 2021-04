Põlva vallavanem ja ühtlasi Põlva valla kriisikomisjoni esimees Georg Pelisaar lisas, et ka viimane reoveest võetud proov näitas Põlvas tugevat nakkuse levikut ning kutsus inimesi üles ettevaatlikkusele.

Terviseameti informatsiooni põhjal on Põlvamaal viimastel päevadel hakanud levima viiruse Lõuna-Aafrika tüvi, mis on väga kergesti nakkav ja levib tihti sümptomiteta. Haigust pole mitte üksnes Põlva linnas, vaid ka näiteks Mammaste, Orajõe, Lutsu ja teisteski külades.

«Sellest tulenevalt tõsine palve – mistahes haigustunnusega püsige kodus ja pöörduge oma perearsti või kiirabi poole,» lisas Pelisaar.

Terviseameti kommunikatsioonitalituse abilise Kirsi Pruudeli neljapäevastel andmetel on Põlvamaal üks töökohakolle ja kaks hooldekodu kollet. Samuti näitavad viimaste nädalate andmed, et nakatumine liigub rohkem perekondadesse. Näiteks 6. aprillil analüüsitud tulemustest sai nakkuse pereringis kuus põlvamaalast.

Eelmisel nädalal sekveneeritud koroonaproovidest leiti kaheksa LAV-i tüvega juhtu. Neist kolm toodi sisse Soomest, ülejäänud olid kohaliku päritoluga. Põlvamaalt tuvastati kaks Lõuna-Aafrika tüvega juhtu.

«Üks oli seotud ehitusettevõttega, teine sai nakkuse sõbralt.» Terviseameti sõnul tuleb arvesse võtta sedagi, et osades maakondades on tunduvalt vähenenud testide arv ja kasvanud positiivsete proovide osakaal ning üle-eestiline teadmata nakatuspaigaga nakatunute osakaal. See tähendab ka võimalust, et Lõuna-Aafrika tüvi võib varjatult ringlusse sattuda.

Lõuna-Aafrika tüvi on nakkavam ja selle eripäraks on laialdane levimus noorte hulgas.

Terviseameti 5. aprilli andmetel on Eestis mitmeid aktiivsed hoolekandeasutuste koldeid, kuhu kuuluvad ka kolm Lõuna-Eesti hoolekandeasutust. Võrumaal asuvas Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste keskuses on nakatunute arv 16, Räpina haiglas 14 ja Tõrva haiglas 15 nakatunut. Kõigis kolmes asutuses on koldega seotud nii kliendid kui ka personal.

Tõrva haigla nõukogu esimees Maido Ruusmann kommenteeris, et viimaste laekunud andmete kohaselt on haiglas 35 kliendist nakatunud 13. Esimene testimine toimus 28. märtsil. Kordustestimine 3. aprillil, kus tuvastati kuus nakatunud klienti. Kõigi nakatunute tervis on stabiilne ja vaid mõnel juhul on tekkinud viirusega kaasnevad sümptomid. Klientide tervist jälgitakse ööpäevaringselt ja dokumenteeritakse tervisenäitajad.

Kõik nakatunud on kolitud kokku haigla kolmandale korrusele, mis on ajutiselt koroonaosakond. Palgatud on abitööjõudu ja abiks on tulnud ka kaks vabatahtlikku. Kusjuures klienditööd teeb vajadusel ka Tõrva haigla juhataja Monika Horn.