«Tänu sellele riiklikule toetusele ja ka erasektori abile on juba korrastatud ja nüüdisajastatud paljusid maakondlikke tervisespordikeskusi, näiteks Võrus ja Pärnus või Palukülas Kärdla lähedal. SA Eesti Terviserajad paigaldatud loendurite andmetel tehti möödunud suusahooajal riigilt toetust saavatel radadel umbes üks miljon külastust. See on teretulnud nähtus, et liigutakse vabas õhus rohkem, eriti arvestades asjaolu, et sportimisvõimalused siseruumides olid ja on siiani olnud ju piiratud,» ütles kultuuriminister Anneli Ott.