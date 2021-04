Tromboonimängijate seas sai vabariiklikus voorus esikoha Filipp Võlegžanin Valga muusikakoolist, kelle õpetaja on Jose Antonio Page Ramirez.

Trompeti erialal sai esikoha Alfred Vürst Räpina muusikakoolist/H. Elleri muusikakoolist, tema õpetaja on Priit Sonn.

Teise koha sai Paul Peeter Randvere Võru muusikakoolist, tema õpetaja on Jaan Randvere. Diplomi said sama kooli õpilased Georg Vislapuu ja Simo Sulg, kelle õpetaja on Jose Antonio Page Ramirez ning Kristjan Mölder Tõrva muusikakoolist, kelle õpetaja on Bert Langeler.

Flöödi erialal said kolmanda koha Katarina Kivimäe ja Eliise Palmiste Otepää muusikakoolist, nende õpetaja on Külli Teearu.

Diplomi said Grete-Marie Türk (Otepää muusikakool, õp Arno Anton), Hanna-Liisa Neimann (Räpina muusikakool, õp Oksana Iljašenko), Keidi Vaher (Võru muusikakool, õp Rutti Jallai), Kärt Eliise Sing (Räpina muusikakool, õp Oksana Iljašenko), Maarja Türk (Otepää muusikakool, õp Külli Teearu), Mirell Uus (Otepää muusikakool, õp Külli Teearu) ja Enrico Ferents (Otepää muusikakool, õp Arno Anton)

Metsasarvemängijate seas saatis edu õpetaja Jose Antonio Page Ramireze õpilasi. Teise koha sai Joonatan Kirchbaum, Võru muusikakoolist, kolmanda Meriliis Hirss Võru muusikakoolist, Daniel Paju Võru muusikakoolist ja Kärt Post Valga muusikakoolist.

Samuti sai 3. koha Eliise Palmiste Otepää muusikakoolist, kelle õpetaja on Arno Anton. Diplomi teenisid aga välja Villem Sikk Vastseliina muusikakoolist, kelle õpetaja on Urmas Himma ja Uku Lelle Tõrva muusikakoolist, kelle õpetaja on Bert Langeler.

Klarneti erialal sai teise koha Annaliis Adamson Võru muusikakoolist, kelle õpetaja on Jaan Randvere.

Saksofonimängijate seas võitis 1. koha Ott Keerutaja Võru muusikakoolist, teise aga tema koolikaaslane Kert Malõgin. Mõlema õpetaja on Jaan Randvere.

Flöödi erialal sai 3. koha Heleene Anton Võru muusikakoolist, kelle õpetaja on Teele Masing.