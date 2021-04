Otepäälased tegid nädalaga ligi 20 miljonit sammu

Aprillis pidanuks toimuma suur teatejooksuvõistlus, kehtiva olukorra tõttu tuli see edasi lükkama. Nüüd saavad kõik vallakodanikud liikuda omaette, omas tempos ja oma sammud kirja panna ning sellega anda panuse oma kogukonna lõppskoorile Otepää Valla Mängude arvestuses. Sammude arvestus käib omalaadse rakenduse YuMuuv abil, mis on eestlaste loodud liikumisrakendus kogukondadele. „Otepää kogukond on rakenduse väga hästi omaks võtnud, ning ka enamus vallavalitsuse töötajaid on juba rakenduse telefoni laadinud ja kogub usinalt samme,“ lisas Otepää valla spordispetsialist Tanel Allas. „Julgustan kõiki jätkuvalt liikumissarjaga liituma!“