Juhtum pälvis avalikku tähelepanu, kui talu omanik tegi ühismeedias postituse, kus mõistis politsei käitumise hukka. Politsei postitas omakorda külaskäigust tehtud videoklipi – näitamaks, et kontrollkäik möödus rahulikult. Videost võib näha, et politseinik seletas kohapeal olijatele, et praegusel ajal ei ole endiselt lubatud selliselt kokku käia. Samuti külastati väiksemas majas olnud peret.