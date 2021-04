Vabarna hakkab täide viima oma suurt unistust

«See mõte, et Treski Küüni kõrvale võiks kerkida välilava, on mul algusest peale kuklas olnud, aga kogu aeg tundus, et veel on vara. Pärast 2019. aasta suvehooaega sain aru, et nüüd jääb küün väikseks ja on aeg kas uksed kinni panna või edasi areneda,» selgitas Vabarna. «Viirus kinkis aega, et luua kogu infra, mis suuremate kontsertide korraldamiseks vajalik. Täna oleme lõpusirgel ja varsti võib ehitus pihta hakata.»