Jõgedel on juba kolmas suurvesi

Esimest korda tõusis sealne veetase juba veebruari lõpus, teine tõus jäi märtsi keskpaika ja kolmas lõppu. Seni kõrgeim veetase on Mustjõel tänavu olnud 3. aprillil, kui selle kõrguseks mõõdeti 290 cm. 4. märtsil oli veetase pea sama kõrge – 286 cm. Mitmel aastal on aga jõe veetase ulatunud ka üle nelja meetri.

Keskkonnaagentuuri hüdroloogia peaspetsialist Tanel Toots tõdes, et kuigi paljudele võis tänavune talv tunduda lumerohke, polnud pikaajalises plaanis lund siiski kuigi palju ja nii pole tänavu olnud ka erakordset suurvett. «Omapärane on aga, et suurvesi tuli tavapärasest kuu varem: veebruari lõpus. Märtsis mitu korda sulatas ja külmetas ning nii saabus ka suurvesi mitu korda. Kokkuvõttes olid paljudel jõgedel veetasemed märtsis pikaajalisest keskmisest kõrgemad.»