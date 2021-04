Vald läheb koolidele direktori otsinguga teisele ringile

«Meil oli komisjon kandidaadi välja valinud. Ta käis meiega tutvumas, saime kokkuleppele, mis mõlemaid osapooli pidavat rahuldama. Aga meie välja saadetud lepingule allkirja ei tulnud. Põhjus on pisut ebaselge, kuid saime aru, et ta leidis teised väljakutsed või jätkab seal, kus on. Täpsemalt inimene ei seletanud,» lausus Drubinš.