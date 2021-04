Üks olulisi teemasid oli tunnis ka eriti meeste seas leviv eksiarvamus, et oma tunnetest ja vaimse tervise probleemidest rääkimine on nõrkuse tunnus.

«Tommyga kohtusime esimest korda õpilaste tugiorganisatsiooni TORE mitme kooli kohtumisel. Selgus, et suvel Londonist Laatresse kolinud mehel on laialdased teadmised vaimse tervise toetamisest ning poksistiilidest. Tsirguliinas on tal ka regulaarsed treeningud,» rääkis kooli direktori assistent Ave Kadakas. «Kutsusin ta kohe ka meile Lüllemäele õpilaste kooliööle, kus tema 60-minutilisest treeningust sai õpilastele öö lemmiktegevus.»