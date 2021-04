Saunaemand, kes õpetab vaikima

«Varasest lapsepõlvest, nii palju kui mäletan, olen saunas käinud. Ema, kadunukene, ütles, et ma olin too laps, kes esimesena sauna läks ja viimane, kes välja tuli. Kui kellelgi oli selg haige ja selja peal oli vaja tallata, olin mina see laps, kes tallas,» räägib Võrumaal Haanja külje all asuva Mooska talu perenaine Eda Veeroja (58). Just tema teeneks tuleb lugeda, et Võrumaa suitsusaunakombestik on kantud UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja.